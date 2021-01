Crisi di governo, Renzi chiede a Conte dimissioni entro fine settimana (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di governo, Renzi sembra aver lasciato aperta la possibilità al premier di dimettersi entro fine settimana per poi trovare un’intesa su un esecutivo istituzionale. Alla fine, la Crisi di governo è arrivata. Dopo settimane di scontri a muso duro tra il leader di Italia Viva e il Presidente del Consiglio, le ministre Bellanova e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021)disembra aver lasciato aperta la possibilità al premier di dimettersiper poi trovare un’intesa su un esecutivo istituzionale. Alla, ladiè arrivata. Dopo settimane di scontri a muso duro tra il leader di Italia Viva e il Presidente del Consiglio, le ministre Bellanova e L'articolo proviene da Inews.it.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - aniskyvalker : RT @jemenfousoui: Non so voi, ma aprire una crisi di governo in piena pandemia, quando ancora non si è finito di contare i morti, mi sembra… - Corriere : Crisi di governo, Conte a caccia di «responsabili»: quanti senatori gli servono per rimanere premier? -