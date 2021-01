Covid | iniziata la campagna vaccinale nella Rsa di Seriate e Scanzorosciate

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) È partita martedì 12 gennaio laRsa Giovanni Paolo I di, che ha ricevuto dalla ASST Bergamo Est 118 dosi di vaccino Pfizer Biontech, per 62 ospiti e 56 operatori socio-sanitari. Tra i primi a essere vaccinati tra ieri e oggi gli anziani che vivono in residenza, a seguire i dipendenti. “Rilevo con soddisfazione il tempestivo arrivo dei vaccininostra casa di riposo, consegnati dalla ASST Bergamo Est, che ringrazio – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. È un segnale di attenzione verso le persone più fragili ed esposte al rischio di contagio. Somministrare i vaccini rende più sicura la nostra Rsa, i suoi ospiti e il personale in un’ottica di sanità pubblica e attenzione per la salute delle persone”. “L’arrivo dei vaccini è stato accolto positivamente – dichiara ...