Covid, allarme contagi in Lombardia. I rianimatori alla Regione: “Tenersi pronti a riattivare 500 posti in 48 ore” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Covid, rianimazioni a Regione Lombardia: “pronti ad attivare 500 posti letto” È allarme in Lombardia per la terza ondata di Covid: in una lettera inviata alla Regione, infatti, il coordinamento delle rianimazioni lombarde chiede di Tenersi pronti a “riattivare” 500 posti letto in 48 ore. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui il coordinamento dei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali della Lombardia ha chiesto di non occupare letti di rianimazione per altre attività sanitarie diverse dalla cura dei pazienti positivi al Covid. “Durante la seconda ondata, il 22 ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021), rianimazioni a: “ad attivare 500letto” Èinper la terza ondata di: in una lettera inviata, infatti, il coordinamento delle rianimazioni lombarde chiede dia “” 500letto in 48 ore. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui il coordinamento dei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali dellaha chiesto di non occupare letti di rianimazione per altre attività sanitarie diverse dcura dei pazienti positivi al. “Durante la seconda ondata, il 22 ...

Agenzia_Italia : L'allarme di Gimbe: 'Tutte le curve sono in risalita, serve lockdown' - RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - fanpage : L'allarme arriva dal responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Cotugno - Marcobertolin20 : RT @CislNazionale: #Lavoro, #LuigiSbarra: Allarme @cnel_it condivisibile, prorogare blocco licenziamenti, indennità e Cig #COVID19. Serve u… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: L'allarme di @GIMBE : 'Tutte le curve sono in risalita, serve lockdown' Rileva l'incremento dei nuovi casi e la risali… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Famiglia devastata dal Covid: allarme variante. Il fratello quarantenne ucciso, la sorella e il... Il Gazzettino Crédit Agricole e Bnp Paribas sono un rischio per l’Italia. L’allarme del centrodestra

Perché l'avanzata di Bnp Paribas e Crédit Agricole è un rischio per l'Italia secondo 80 parlamentari di centrodestra ...

Palermo, focolaio covid al carcere dei Pagliarelli: 31 detenuti positivi

Trentuno detenuti sono risultati positivi al Covid-19 all’interno della casa circondariale “Pagliarelli -Lorusso” a Palermo. Lo ha comunicato la direttrice del penitenziario, Francesca Vazzana. Il foc ...

Perché l'avanzata di Bnp Paribas e Crédit Agricole è un rischio per l'Italia secondo 80 parlamentari di centrodestra ...Trentuno detenuti sono risultati positivi al Covid-19 all’interno della casa circondariale “Pagliarelli -Lorusso” a Palermo. Lo ha comunicato la direttrice del penitenziario, Francesca Vazzana. Il foc ...