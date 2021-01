Cerca di aggirare il coprifuoco portando il marito al guinzaglio | multati

formichenews : Così la Cina cerca di aggirare le sanzioni Usa. L'articolo di Rossana Miranda - DiplomaziaTW : RT @formichenews: Così la Cina cerca di aggirare le sanzioni Usa. L'articolo di Rossana Miranda - formichenews : Così la Cina cerca di aggirare le sanzioni Usa. L'articolo di Rossana Miranda - G_B0TTAZZI : RT @formichenews: Così la Cina cerca di aggirare le sanzioni Usa. L'articolo di Rossana Miranda - formichenews : Così la Cina cerca di aggirare le sanzioni Usa. L'articolo di Rossana Miranda -

Ultime Notizie dalla rete : Cerca aggirare

Corriere Fiorentino

“Folli” gesti da pandemia: porta al guinzaglio il marito per cercare di aggirare il coprifuoco, coppia multata in Canada. Restrizioni FOTO . Il coprifuoco e tutte ...Porta a spasso il marito con il guinzaglio per provare ad aggirare le regole anti-covid. Una coppia canadese è stata multata dalla polizia del Quebec per aver violato il coprifuoco.