Atalanta, Caldara neanche in panchina: fastidio al ginocchio

Mattia Caldara non sarà neanche in panchina nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Defezione dell'ultimo momento per l'Atalanta prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Mattia Caldara, infatti, non sarà presente neanche in panchina. Il difensore nerazzurro ha accuro un piccolo fastidio al ginocchio convalescente e Gian Piero Gasperini ha preferito non rischiarlo per peggiorare la situazione.

Il dfensore dell'Atalanta Mattia Caldara non sarà neanche in panchina nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari ...

Gara secca di ottavi di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo: Atalanta e Cagliari si giocano la possibilità di sfidare, ai quarti, la vincente di Lazio-Parma in ...

