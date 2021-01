Ad agosto la Juve aveva già l’accordo con Suarez: 10 milioni di euro l’anno per due stagioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) A fine agosto scorso, la Juventus aveva già l’accordo per ingaggiare Luis Suarez. Gli avrebbe garantito una base di 7,5 milioni di euro l’anno che, con i bonus, avrebbe potuto arrivare a 10. l’accordo prevedeva un rapporto di due anni con una clausola di recesso a favore della società dopo la prima stagione. Lo ha rivelato Fabio Paratici alla Procura di Perugia nell’interrogatorio dell’11 novembre. La Nazione pubblica alcuni stralci del verbale. Tre pagine che raccontano i retroscena dell’acquisto e la versione della Juventus. l’accordo con Suarez, dunque, esisteva dal 30 agosto. Solo che il giorno dopo, Paratici viene assalito da un dubbio sullo status dell’uruguaiano ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) A finescorso, lantusgiàper ingaggiare Luis. Gli avrebbe garantito una base di 7,5diche, con i bonus, avrebbe potuto arrivare a 10.prevedeva un rapporto di due anni con una clausola di recesso a favore della società dopo la prima stagione. Lo ha rivelato Fabio Paratici alla Procura di Perugia nell’interrogatorio dell’11 novembre. La Nazione pubblica alcuni stralci del verbale. Tre pagine che raccontano i retroscena dell’acquisto e la versione dellantus.con, dunque, esisteva dal 30. Solo che il giorno dopo, Paratici viene assalito da un dubbio sullo status dell’uruguaiano ...

