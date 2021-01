Zanardi è tornato a parlare | la dottoressa | “Nessuno ci credeva”

fanpage : Invincibile #AlexZanardi, ha comunicato con la sua famiglia - deemattionair : RT @LiveSpinoza: Alex Zanardi è tornato a parlare. Gli hanno acceso la tv su Renzi e ha bestemmiato. [@pirata_21] - Pura_Vida69 : RT @LiveSpinoza: Alex Zanardi è tornato a parlare. Gli hanno acceso la tv su Renzi e ha bestemmiato. [@pirata_21] - mimanda_picone : RT @LiveSpinoza: Alex Zanardi è tornato a parlare. Gli hanno acceso la tv su Renzi e ha bestemmiato. [@pirata_21] - AvantiLaura : Alex Zanardi è tornato a parlare: 'Nessuno ci credeva, ha comunicato con la sua famiglia' -

Alex Zanardi, l'ex pilota vittima di un grave incidente in handbike lo scorso giugno, ha ripreso a parlare. La notizia l'ha data la dottoressa che lo aveva in cura, Federica Alemanno, che, in un'inter ...A confermare i grandissimi progressi di Alex Zanardi è la dottoressa Federica Alemanno del San Raffaele. La notizia è di quelle che fanno quasi gridare al miracolo, ma visto che il protagonista è un c ...