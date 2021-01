Vaccino, agli ospiti delle Rsa il 7% delle somministrazioni. “Il consenso informato per chi non ha tutela? Ora c’è una legge apposta” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alle 18.50 di martedì 12 gennaio erano 53.730 gli ospiti delle Rsa italiane ad aver ricevuto la prima dose di Vaccino anti Covid. Il 7% del totale. Un andamento decisamente sopra la media piemontese, dove Michele Alessandri, il presidente dell’associazione di gestori profit Anaste Piemonte, dalle colonne della Stampa ha lanciato fosche previsioni puntando il dito contro l’indisponibilità del consenso informato per gli anziani sotto tutela e un meccanismo troppo complesso per ottenerlo. Il tema, però, è stato a lungo dibattuto nelle scorse settimane, tanto che a inizio anno è stata varata una norma ad hoc e tribunali come quelli di Milano o della Liguria che in questi giorni hanno messo a punto appositi protocolli e vademecum per agevolare la messa in sicurezza degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alle 18.50 di martedì 12 gennaio erano 53.730 gliRsa italiane ad aver ricevuto la prima dose dianti Covid. Il 7% del totale. Un andamento decisamente sopra la media piemontese, dove Michele Alessandri, il presidente dell’associazione di gestori profit Anaste Piemonte, dalle colonne della Stampa ha lanciato fosche previsioni puntando il dito contro l’indisponibilità delper gli anziani sottoe un meccanismo troppo complesso per ottenerlo. Il tema, però, è stato a lungo dibattuto nelle scorse settimane, tanto che a inizio anno è stata varata una norma ad hoc e tribunali come quelli di Milano o della Liguria che in questi giorni hanno messo a punto appositi protocolli e vademecum per agevolare la messa in sicurezza degli ...

