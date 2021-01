Tutti i documenti della Cia sugli ufo ora sono liberamente scaricabili (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (foto: mdherren via Pixabay)L’intera documentazione dell’agenzia d’intelligence statunitense Cia sulle segnalazioni di ufo, ossia gli oggetti volanti non identificati (unidentified flying object), è ora reperibile e scaricabile online. Il download della mastodontica collezione di documenti, che copre più di mezzo secolo – ma è stata desecretata dal governo Usa solo dalla metà degli anni ‘90 – è stato reso possibile grazie agli sforzi del sito web The Black Vault. Nell’archivio di quest’ultimo adesso è possibile reperire in file pdf o zip tutto quello che si è sempre voluto sapere sugli ufo, oggi chiamati uap (unidentified aerial phenomena, ossia fenomeni aerei non identificati). https://twitter.com/blackvaultcom/status/1347194598590881792 Sebbene non sia la prima volta che alcuni di questi documenti vengono condivisi ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (foto: mdherren via Pixabay)L’intera documentazione dell’agenzia d’intelligence statunitense Cia sulle segnalazioni di ufo, ossia gli oggetti volanti non identificati (unidentified flying object), è ora reperibile e scaricabile online. Il downloadmastodontica collezione di, che copre più di mezzo secolo – ma è stata desecretata dal governo Usa solo dalla metà degli anni ‘90 – è stato reso possibile grazie agli sforzi del sito web The Black Vault. Nell’archivio di quest’ultimo adesso è possibile reperire in file pdf o zip tutto quello che si è sempre voluto sapereufo, oggi chiamati uap (unidentified aerial phenomena, ossia fenomeni aerei non identificati). https://twitter.com/blackvaultcom/status/1347194598590881792 Sebbene non sia la prima volta che alcuni di questivengono condivisi ...

L’intero archivio di documentazione della Cia sugli oggetti volanti non identificati (ufo), che copre più di metà del secolo scorso, è ora disponibile sul sito web di The Black Vault e scaricabile in ...

Ora cancellano "madre" e "padre" Sui documenti tornerà "genitori"

L’annuncio da parte del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso del Question time alla Camera. La novità sui documenti non piace a Lega e Fdi.

