Trieste Airport | dallo scorso mese di aprile circa 130 dipendenti in cassa integrazione

Leggi su udine20

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La compagnia aerea Ryanair ha tagliato tutti i collegamenti aerei in 11 aeroporti italiani per un periodo di dieci settimane, a partire da lunedì prossimo 18 gennaio fino al 27 marzo. In altri scali, grandi, sui quali operava, come Napoli e Venezia, ha ridimensionato drasticamente i voli. Lo ha spiegato Marco Consalvo, a.d. del, uno di quelli in cui la compagnia irlandese ha tagliato tutti i collegamenti.Ovviamente, la misura è stata presa in seguito al peggioramento della situazione pandemica e alle conseguenti misure restrittive adottate che consentono ai passeggeri di volare soltanto per fondate e improcrastinabili ragioni. Una situazione che, secondo Consalvo, “si protrarrà fino a marzo. Gli operatori del settore sperano infatti che, se la pandemia lo consentirà, daprogressivamente e in modo molto ...