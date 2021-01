(Di mercoledì 13 gennaio 2021)unMergim. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino del, in seguito all'infortunio subito al 39' del secondo tempo della partita di Coppa Italia contro ...

sportli26181512 : #Torino: lussazione alla spalla, Vojvoda rischia un lungo stop: Il terzino si è infortunato contro il Milan in Copp… - siciliafeed : Torino: lussazione spalla, Vojvoda rischia lungo stop - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Lussazione spalla, Vojvoda rischia un lungo stop - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Lussazione spalla, Vojvoda rischia un lungo stop - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Lussazione spalla, Vojvoda rischia un lungo stop -

Ultime Notizie dalla rete : Torino lussazione

Guai in casa Torino: Vojvoda è costretto a uscire per un problema alla spalla contro il Milan. Si valuta l’ipotesi operazione Una stagione di molti bassi e pochi alti: le prestazioni di Mergim Vojvoda ...Rischia un lungo stop Mergim Vojvoda. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino del Torino, in seguito all'infortunio subito al 39' del secondo tempo della partita di Coppa Italia contro il Milan, ...