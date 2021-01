Solange aveva il diabete | ma nessuno lo sapeva Parla un medico

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chiara Giannini Un sanitario ci ha rivelato cheil. Ma solo gli esami autoptici chiariranno le cause della sua morteil, ma non sarebbe questa la causa della morte. La conferma arriva da un sanitario, che vuol restare anonimo, ma che racconta come Paolo Bucinelli, morto a 68 anni nella sua casa di Mortaiolo, in provincia di Livorno, fosse in cura da anni nel reparto di malattie metaboliche e diabetologia dell’ospedale Cisanello di Pisa. “undi tipo 1 - racconta -, ma gli amici non potevano saperlo.chiesto a medici e personale sanitario di tenere nascosta la notizia”. Secondo questa persona, che lo conosceva bene,...