Salgono a 15 774 i nuovi casi di Covid |  507 vittime e positività in calo a 8 | 99% 

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Sono 15.774 idinelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 14.242 di ieri, ma con 175.429 tamponi, 34mila in più. Tanto che il tasso dicala dal 10,05% di ieri a 8,99%. Ancora tanti i decessi, 507, anche se meno di ieri quando erano stati 626. Letotali dall'inizio dell'epidemia superano quota 80mila, e sono 80.326. Dopo giorni di altalena, segnali incoraggianti dai ricoveri: le terapie intensive calano di 57 unità (ieri -6), con 165 ingressi del giorno, e sono ora 2.579 in tutto. Anche i ricoveri ordinari sono 187 di meno (ieri +109), per un totale di 23.525. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con piùgiornalieri è la Lombardia (+2.245), seguita da Sicilia (+1.969), Veneto ...