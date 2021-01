Renzi | un ricatto politico che sciupa il bene più prezioso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Roberto Severoni Per capire la vera portata della crisi che ci ha investito voglio fare una ipotesi al limite: la possibilità di avere una quantità indefinita di denaro, a fondo perduto. Con le nuove varianti del Covid per fronteggiare la pandemia occorre vaccinarsi tutti, e per evitare nuovi rischi, in attesa che si vaccinino tutti, occorre un lockdown duro: questo dicono i virologi. E questo il denaro non lo risolve direttamente. Il Covid provoca un blocco economico e, finché durerà, il blocco continuerà. Una disposizione di denaro infinita sarebbe utile a tamponare la situazione ma non a risolverla: aiuterebbe la sopravvivenza di settori e di persone finite economicamente e basta. In questo contesto va inquadrata la retoricaana, fatta di tante osservazioni, alcune condivisibili, altre meno. In tempi normali sarebbe un giusto processo democratico, solo che ...