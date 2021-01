Olzer: “Il Milan è il coronamento di un sogno. Per mio zio somiglio a Ilicic” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giovane centrocampista rossonero Giacomo Olzer ha parlato così a MilanTV della serata di esordio: “Ero molto carico. Era una serata che aspettavo da tempo. È stato il coronamento di un sogno perché sono Milanista da bambino”. Sugli esempi nella squadra e sulle sue ambizioni: “È un punto di partenza. Prendo spunto da chiunque. Calhanoglu ha un grandissimo tiro, Ibrahimovic ha una grande protezione di palla ma tutti i giocatori del Milan hanno un livello altissimo”. Sui paragoni e gli idoli: “Ho lo zio atalantino e mi paragona a Ilicic. Il mio idolo è sempre stato Kakà e giocare nello stadio in cui ha giocato devo dire che mi ha emozionato molto”. Foto: logo Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giovane centrocampista rossonero Giacomoha parlato così aTV della serata di esordio: “Ero molto carico. Era una serata che aspettavo da tempo. È stato ildi unperché sonoista da bambino”. Sugli esempi nella squadra e sulle sue ambizioni: “È un punto di partenza. Prendo spunto da chiunque. Calhanoglu ha un grandissimo tiro, Ibrahimovic ha una grande protezione di palla ma tutti i giocatori delhanno un livello altissimo”. Sui paragoni e gli idoli: “Ho lo zio atalantino e mi paragona a. Il mio idolo è sempre stato Kakà e giocare nello stadio in cui ha giocato devo dire che mi ha emozionato molto”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MondoPrimavera : ??Le parole di Giacomo #Olzer dopo l'esordio in #CoppaItalia?? - ManuFilippone95 : RT @AndreaPropato: #Olzer: “Ho lo zio atalantino e mi paragona a Ilicic. Il mio idolo è sempre stato Kaka e giocare nello stadio in cui ha… - teo_acm : RT @AndreaPropato: #Olzer: “Ho lo zio atalantino e mi paragona a Ilicic. Il mio idolo è sempre stato Kaka e giocare nello stadio in cui ha… - LukeFenek : RT @AndreaPropato: #Olzer: “Ho lo zio atalantino e mi paragona a Ilicic. Il mio idolo è sempre stato Kaka e giocare nello stadio in cui ha… - zazoomblog : Milan-Torino Pioli: “Esordio Olzer? Il nostro un settore di prospettiva” - #Milan-Torino #Pioli: #“Esordio… -