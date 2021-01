Nancy Pelosi fa installare i metal detector in Aula (non c'era ancora perché molti deputati girano armati) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo racconta sull'Agi.it Francesco Russo. La misura di sicurezza è stata applicata in seguito all'irruzione del 6 gennaio di decine di manifestanti pro Trump nei locali del Campidoglio. Non sono però ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo racconta sull'Agi.it Francesco Russo. La misura di sicurezza è stata applicata in seguito all'irruzione del 6 gennaio di decine di manifestanti pro Trump nei locali del Campidoglio. Non sono però ...

NicolaPorro : L’intento di #NancyPelosi e dei democratici non è soltanto quello di destituire #Trump ma soprattutto quello di...… - borghi_claudio : Dopo aver sentito l'intervento di Nancy Pelosi mi devo prendere due maalox. Ma come si fa? SU UN PIATTO D'ARGENTO.… - Agenzia_Ansa : Il vicepresidente #Mike Pence ha detto alla Speaker della Camera #Nancy Pelosi che il 25/o emendamento non è nel mi… - SecolodItalia1 : Rispunta il tweet di Nancy Pelosi che nel 2017 accusava Trump di brogli. Ma per lei niente censura… - albertomarti : RT @giopank: Il Vp Pence scrive a Nancy Pelosi: non invocherà il 25mo emendamento contro Trump -