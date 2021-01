Milan-Torino | Pioli | “Sappiamo lottare e soffrire | siamo stati squadra Ibrahimovic? Volevo dargli più minuti”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilha superato ai calci di rigore ile si è preso la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.Coppa Italia,5-4 d.c.r.: rossoneri impallati, la vittoria arriva solo ai rigoriIl tecnico dei rossoneri, Stefano, soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi sebbene non siano riusciti a fare gol ai granata che difensivamente parlando lasciano molto a desiderare. L'allenatore si è poi soffermato sul ritorno in campo di Zlatanche ha giocato solo per 45', le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.", ma tra primo e secondo tempo potevamo evitare i supplementari con le occasioni avute.sempre...

ZZiliani : Campionato 98-99, sorteggio integrale degli arbitri: vince il #Milan davanti alla Lazio, #Juventus 7^. Campionato 8… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - RedazioneLaNews : #Milano Video gol Ottavi di Coppa Italia: Milan batte Torino 5-4 ai rigori - Shannon88686102 : RT @Agenzia_Ansa: #CoppaItalia: 5-4 al Torino, il Milan nei quarti ai rigori #MilanTorino #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Torino

Milan-Torino è stata una maratona, per questo le pagelle della Gazzetta dello Sport esaltano la difesa e bocciano l'attacco.Tuttosport sottolinea come Meité ieri sera sia stato dirottato dal Torino in tribuna, malgrado qualcuno lo avesse addirittura pronosticato in campo. Impossibile non interpretarlo come ...