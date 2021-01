Mahou 0 | 0 Tostada diventa l’ultimo nuovo sponsor della Superlega di LVP

Leggi su esports247

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La marca di birra spagnola senza alcol0,0toSuperliga, il campionato spagnolo di League of Legends tenuto ed organizzato dalla Liga de Videojuegos Profesional (LVP).diventerà così il quartodel campionato Spagnolo di League of Legends andando a sommarsi a Domino’2 Pizza, MAPFRE e Philips One Blade. In seguito a questoimportante accordo Jordi Soler, il CEO di LVP ha deciso di rilasciare una intervista con diversi spunti interessanti. Prima di tutto si sente fiero che una marca di birra affermata in territorio iberico comeabbia deciso di affidarsi agli esports per cercare di far crescere ancora di più il proprio marchio. Allo stesso tempo la ...