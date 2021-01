“L’ho presa malissimo…”. Carlotta, confessione in lacrime. Non si era mai aperta così tanto al GF Vip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo le tensioni dei giorni scorsi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra essere tornata u minio di tranquillità. Anche se in alcuni casi riemergono momenti di malinconia da parte dei concorrenti. Come quello capitato a Carlotta Dell’Isola che si è confidata con Dayane Mello. Carlotta ammette immediatamente una certa difficoltà nel confidarsi davanti a tante persone ma Dayane subito tenta si rassicurarla con modi premurosi: “Lo capisco, ma se ti va sono qua per ascoltarti”. La giovane allora, con un velo di imbarazzo, si lascia andare raccontando di alcuni momenti difficili della sua vita che l’hanno segnata: “L’amicizia mi ha sempre tolto, sono stata sfortunata, ero tanto insicura e sono sapevo difendermi”. Carlotta fa riferimento a una serie di episodi del suo passato che l’hanno particolarmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo le tensioni dei giorni scorsi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra essere tornata u minio di tranquillità. Anche se in alcuni casi riemergono momenti di malinconia da parte dei concorrenti. Come quello capitato aDell’Isola che si è confidata con Dayane Mello.ammette immediatamente una certa difficoltà nel confidarsi davanti a tante persone ma Dayane subito tenta si rassicurarla con modi premurosi: “Lo capisco, ma se ti va sono qua per ascoltarti”. La giovane allora, con un velo di imbarazzo, si lascia andare raccontando di alcuni momenti difficili della sua vita che l’hanno segnata: “L’amicizia mi ha sempre tolto, sono stata sfortunata, eroinsicura e sono sapevo difendermi”.fa riferimento a una serie di episodi del suo passato che l’hanno particolarmente ...

fetfruners : la notizia di Conte che sale al Quirinale l'ho presa benissimo infatti eccomi qua fra una risata isterica e un vaffanculo - Loredanataberl1 : RT @horusarcadia: l'ho presa dai Trattati UE - rosaliedebuchin : cr: penso entrambe Cassandra Jean (la seconda l’ho presa dal blog di Cassandra Clare) - aalessiadivi : non io che quando ho visto vidal davanti al dischetto ho presa seriamente in considerazione l’idea di cavarmi gli occhi - gianninastar14 : @_esegesi_ Quante gliene ho dette contro sta maglia! Ma lui l’ha presa per il 22...?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho presa Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero