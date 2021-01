La protesta dilaga anche in Svizzera | ristoranti e negozi aperti per sfidare le restrizioni

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una rabbia che si estende a macchia d’olio, quella dei commercianti stanchi dei divieti e decisi a dire “basta”, costretti da mesi a chiusure forzate in un momento di grave crisi economica. Mentre in Italia ristoratori e palestre annunciano una “disobbedienza civile” per il 15 gennaio, insono già andate in scena le proteste di, soprattutto nella parte tedesca del Paese, ha deciso di aprire i battenti sfidando la legge, perre contro le misure adottate dalla autorità. 300, in tutto, gli esercenti che hanno partecipato all’iniziativa promossa dal gruppo Wir machen auf, “Apriamo”. Un’iniziativa che ha avuto successo, come testimoniato dal sondaggio pubblicato sul sito del gruppo wirmachenauf.ch nel quale si chiedeva ai manifestanti di testimoniare la loro adesione. In tutto le piccole e medie imprese aperte in ...