Indiana Jones: i fan più attenti hanno scoperto la possibile ambientazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il nuovo teaser trailer di Indiana Jones di Bethesda è stato minuziosamente esaminato alla ricerca di indizi per capire dove sarà ambientato il gioco, e i primi risultati sembrano promettenti. L'annuncio fatto ieri ha offerto poche informazioni sul gioco stesso, oltre alla conferma che avrebbe raccontato una storia originale con Indiana Jones "al culmine della sua carriera". Ora, i fan ritengono di poter individuare dove Jones inizierà il suo viaggio e in quale anno. Verso la fine del teaser vediamo un biglietto aereo per Roma presente sulla scrivania di Jones, datato 21 ottobre 1937. Questo collocherebbe il gioco cronologicamente solo un anno dopo "I predatori dell'arca perduta" e un anno prima degli eventi di "Indiana Jones e l'ultima ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il nuovo teaser trailer didi Bethesda è stato minuziosamente esaminato alla ricerca di indizi per capire dove sarà ambientato il gioco, e i primi risultati sembrano promettenti. L'annuncio fatto ieri ha offerto poche informazioni sul gioco stesso, oltre alla conferma che avrebbe raccontato una storia originale con"al culmine della sua carriera". Ora, i fan ritengono di poter individuare doveinizierà il suo viaggio e in quale anno. Verso la fine del teaser vediamo un biglietto aereo per Roma presente sulla scrivania di, datato 21 ottobre 1937. Questo collocherebbe il gioco cronologicamente solo un anno dopo "I predatori dell'arca perduta" e un anno prima degli eventi di "e l'ultima ...

