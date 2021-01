Gli ultimi appelli per salvare il governo Conte

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - A poche ore dal possibile showdown delII, e dalla conferenza stampa di Matteo Renzi, convocata nel pomeriggio alla Camera, fioccano glialla ripresa del dialogo, per scongiurare in extremis la crisi. Il primo ad aprire le danze nell'ultimo estremo tentativo di evitare il precipitare della situazione verso una crisi al buio è Luigi Di Maio, che su Facebook rivendica "l'approvazione del Recovery plan in cdm e chiede "serietà e responsabilità in questo momento storico". Quindi, il titolare della Farnesina esorta "tutti" a fare "un passo indietro per amore del Paese". Gli fa eco il capo delegazione M5s Alfonso Bonafede, che invita le forze di maggioranza a continuare "a concentrarci sulle cose da fare". Glialla ripresa del dialogo non mancano nemmeno in casa Pd. "L'interesse generale ...