Giocare a golf nel Regno Unito: prezzi in aumento nel 2020

I costi necessari per Giocare a golf nel Regno Unito sono aumentati durante il 2020 secondo "The Revenue Club", società che permette ai circoli in Irlanda e UK di gestire i prezzi delle prenotazioni connesse ad un golf club. Il golf d'oltremanica aumenta i suoi prezzi La società costituita nel 2017 ha evidenziato che, analizzando le richieste economiche di 120 circoli, il prezzo medio del green-fee giornaliero nel 2020 è passato da 19.62£ a 23.26£: quasi il 20% in più durante un solo anno. Ciò è stato possibile in virtù delle molte richieste che i golf club hanno ricevuto tramite internet, il triplo rispetto all'anno 2019. Questa crescita nel traffico sul web ha portato anche ad un ...

I prezzi del golf nel Regno Unito sono aumentati nel 2020, lo dicono le statistiche. Scopriamo insieme le cause e le cifre di questo trend.

Niente PGA Championship 2022 sul campo di Donald Trump

Lo ha deciso il direttivo della PGA of America per tagliare i ponti con la violenza. Ma il PGA Championship 2022 potrebbe finire in tribunale.

