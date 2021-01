Coronavirus | Bezzini | ' In Toscana somministrate in tutto 56 657 dosi di vaccino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Firenze, 13 gen. - (Adnkronos) - "Dall'inizio della campagna di vaccinazione alle ore 19 di oggi insono statein56.657di, di cui 9.438 nelle Residenze per anziani". Lo afferma l'assessore regionale della Sanità della, Simone, in un post su Facebook. "Da oggi laha un nuovo strumento per contrastare il virus: sono arrivate le prime 5.300delmesso a punto dall'azienda farmaceutica americana Moderna. A Livorno, per la Asl Nord Ovest, sono state consegnate 1800. A Prato, per la Asl Centro sono arrivate altre 1800, mentre a Grosseto, per l'Asl Sud Est, ne sono arrivate 1700", aggiunge ...