Coppa Italia: Napoli-Empoli, 2-1 all'intervallo. Ci pensano Di Lorenzo e Lozano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Partita equilibrata nonostante i valori in campo, quella dello Stadio Diego Armando Maradona. Termina 2-1 all'intervallo con le reti di Di Lorenzo e Lozano, che ristabiliscono il vantaggio partenopeo dopo il pareggio toscano con Bajrami. Apre le marcature l'ex di turno Di Lorenzo, che di testa raccoglie un cross di Lozano. È lo stesso Lozano che al 38? ruba palla a Zappella e trova il 2-1 con un bel tiro da fuori area. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

