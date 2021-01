Attesa al Pronto soccorso, ecco una struttura separata per i parenti dei pazienti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All'esterno del Pronto soccorso dell'ospedale Bufalini è stata allestita una nuova struttura provvisoria dedicata ad ospitare gli accompagnatori dei pazienti che devono accedere in Pronto soccorso. ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All'esterno deldell'ospedale Bufalini è stata allestita una nuovaprovvisoria dedicata ad ospitare gli accompagnatori deiche devono accedere in. ...

Moneta84 : @TgLa7 ?? pronto in attesa di essere chiamato per il #vaccino - forli24ore : Pronto Soccorso del Bufalini, allestita struttura provvisoria per l’attesa dei parenti dei pazienti - tuttomma_it : Su di loro c'è tanta attesa. E voi avete in mente qualche altro nome da aggiungere alla lista? - Albarien : @FrancescoScando @matteomigoni Tutto giusto e uscita davvero brutta. Peró x negare che vs 2016: ricavi >, rosa molt… - gazzettamantova : Il primo Covid hotel mantovano è pronto: potrà ospitare 48 pazienti Possibilità per i positivi di passare la quaran… -

Ultime Notizie dalla rete : Attesa Pronto Attesa al Pronto soccorso, ecco una struttura separata per i parenti dei pazienti CesenaToday Crisi Governo, diretta: Conte “patto legislatura”/ Colle ricuce frattura? Parla Renzi

Crisi di Governo: oggi cosa succede in diretta. Renzi vs Conte, Italia Viva verso addio, Pd-M5s rilanciano trattative. Premier da Mattarella: “no strappo” ...

Covid-19, Papa Francesco si è vaccinato. Pronto anche Ratzinger

Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid-19: lo rivela la stampa argentina. Il pontefice questa mattina si è sottoposto alla prima dose.

Crisi di Governo: oggi cosa succede in diretta. Renzi vs Conte, Italia Viva verso addio, Pd-M5s rilanciano trattative. Premier da Mattarella: “no strappo” ...Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid-19: lo rivela la stampa argentina. Il pontefice questa mattina si è sottoposto alla prima dose.