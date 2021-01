"A volte Giulia è ingenua". La madre della Salemi rompe il silenzio - (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carlo Lanna Nonostante la promessa fatta, la madre di Giulia Salemi prende la parola e racconta il suo punto di vista in merito alla storia d'amore con Pierpaolo Pretelli che sta infiammando il Gf Vip È alle stelle la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Tra litigi e colpi bassi, però, c’è tempo di pensare all’amore e ai sentimenti. E nelle ultime settimane sta facendo discutere la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ex velino si è avvicinato all’influencer poco dopo la fine del suo flirt con la Gregoraci, un flirt che è andato avanti per settimane e che non si mai concretizzato. Con la Salemi, invece, la situazione è totalmente diversa. Chissà, tra i due potrebbe essere vero amore. Eppure la loro unione non è vista di buon occhio né dal ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carlo Lanna Nonostante la promessa fatta, ladiprende la parola e racconta il suo punto di vista in merito alla storia d'amore con Pierpaolo Pretelli che sta infiammando il Gf Vip È alle stelle la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Tra litigi e colpi bassi, però, c’è tempo di pensare all’amore e ai sentimenti. E nelle ultime settimane sta facendo discutere la love story trae Pierpaolo Pretelli. L’ex velino si è avvicinato all’influencer poco dopo la fine del suo flirt con la Gregoraci, un flirt che è andato avanti per settimane e che non si mai concretizzato. Con la, invece, la situazione è totalmente diversa. Chissà, tra i due potrebbe essere vero amore. Eppure la loro unione non è vista di buon occhio né dal ...

AmiciUfficiale : Dopo aver più volte manifestato nel suo buffo e particolare modo il suo interesse nei confronti del ballerino profe… - beaaa_trixx : RT @MissEgocentriic: “Penso che Giulia sia una donna in un corpo di bambina. A volte chi è un comico nasconde una fragilità e una sensibili… - Italia_Notizie : 'A volte Giulia è ingenua'. La madre della Salemi rompe il silenzio - ciaosonoalice2 : RT @MissEgocentriic: “Penso che Giulia sia una donna in un corpo di bambina. A volte chi è un comico nasconde una fragilità e una sensibili… - Valyss_ : RT @MissEgocentriic: “Penso che Giulia sia una donna in un corpo di bambina. A volte chi è un comico nasconde una fragilità e una sensibili… -