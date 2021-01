Ufficiali i 7 chiarimenti su privacy WhatsApp verso l’aggiornamento dei termini l’8 febbraio (Di martedì 12 gennaio 2021) Ancora aggiornamento sulla privacy WhatsApp sul banco degli imputati. Si è scritto di tutto sui nuovi termini di servizio imposti da WhatsApp dal 7 gennaio scorso e che entreranno in vigore dall’8 febbraio del 2021, creando non poco scompiglio tra gli utenti che hanno iniziato a guardarsi intorno per salvaguardare la propria privacy. Si parlava nel dettaglio della condivisione dei dati di WhatsApp anche su Facebook e ciò ha iniziato ad allarmare diversi utenti pronti a cambiare aria, tant’è che nell’ultimo periodo c’è stato un boom di download di app di messaggistica come Telegram e Signal. Precisazioni su privacy WhatsApp e aggiornamento dei termini l’8 febbraio Finalmente però, dopo diversi giorni di ... Leggi su bufale (Di martedì 12 gennaio 2021) Ancora aggiornamento sullasul banco degli imputati. Si è scritto di tutto sui nuovidi servizio imposti dadal 7 gennaio scorso e che entreranno in vigore dall’8del 2021, creando non poco scompiglio tra gli utenti che hanno iniziato a guardarsi intorno per salvaguardare la propria. Si parlava nel dettaglio della condivisione dei dati dianche su Facebook e ciò ha iniziato ad allarmare diversi utenti pronti a cambiare aria, tant’è che nell’ultimo periodo c’è stato un boom di download di app di messaggistica come Telegram e Signal. Precisazioni sue aggiornamento deil’8Finalmente però, dopo diversi giorni di ...

