Terra dei Fuochi, Santillo (M5s): lotta agli sversamenti grazie al ministro Costa (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – "L'accordo annunciato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa con i comuni di Giugliano e Caivano, che prevede la donazione di 101 telecamere per il controllo del territorio è una bellissima notizia per i cittadini onesti di quell'area. Una notizia di speranza per quei luoghi in un momento così difficile." Agostino Santillo senatore del M5S così dichiara in merito all'installazione annunciata di 101 telecamere di sorveglianza contro i roghi della Terra dei Fuochi, annunciata dal ministro Costa. "Porre fine allo scempio della Terra dei Fuochi – continua Santillo – significa anche dare alle forze dell'ordine e alle amministrazioni del territorio i mezzi necessari per contrastare ...

