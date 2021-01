Siberia – Anomalie impressionanti | autunno come il più caldo di tutti

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 12 gennaio 2021) La crisi climatica non si ferma, anzi: con il mese di novembre 2020 sono 431 mesi consecutivi dianomalo. Il periodo settembre-novembre, ossia l’meteorologico per l’emisfero settentrionale e la primavera per quello meridionale, è stato il terzo piùmai registrato. Lo rivela l’ultimo bollettino pubblicato dal National Centers for Environmental Information della NOAA. Solo i trimestri di