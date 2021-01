Repubblica: Gattuso rinnoverà e sarà un segnale per l’ambiente sempre pronto a criticare (Di martedì 12 gennaio 2021) L’appuntamento decisivo per la firma del rinnovo di Gattuso con il Napoli è previsto a breve, probabilmente dopo la finale di Supercoppa del 20 gennaio, secondo Repubblica, e non è ancora avvenuto solo per il fitto calendario di impegni calcistici. Non dovrebbero esserci ulteriori intoppi per la firma, dal momento che l’intesa economica e quella sugli obiettivi immediati sono stati raggiunti De Laurentiis e Gattuso sono contenti di andare avanti insieme e devono soltanto stringersi la mano, prima di ufficializzare la nuova deadline del loro matrimonio. Il rinnovo sarà anche un’occasione per dare un segnale all’ambiente che continua ad essere insoddisfatto e sempre alla ricerca di un colpevole. Ma non è possibile, secondo Repubblica, dare tutte le ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) L’appuntamento decisivo per la firma del rinnovo dicon il Napoli è previsto a breve, probabilmente dopo la finale di Supercoppa del 20 gennaio, secondo, e non è ancora avvenuto solo per il fitto calendario di impegni calcistici. Non dovrebbero esserci ulteriori intoppi per la firma, dal momento che l’intesa economica e quella sugli obiettivi immediati sono stati raggiunti De Laurentiis esono contenti di andare avanti insieme e devono soltanto stringersi la mano, prima di ufficializzare la nuova deadline del loro matrimonio. Il rinnovoanche un’occasione per dare unalche continua ad essere insoddisfatto ealla ricerca di un colpevole. Ma non è possibile, secondo, dare tutte le ...

La Repubblica di oggi spiega che, finalmente, è l'accordo per il rinnovo con il Napoli di Rino Gattuso è stato trovato con De Laurentiis ...

