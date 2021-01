Pomezia | ASL RM6 | arriva un nuovo PUA per i servizi socio-sanitari nel Distretto H4

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Proseguono le iniziative messe in campo dalla ASL RM6 a supporto delle persone più fragili. Dal prossimo mercoledì 20 gennaiounPunto Unico di Accesso (PUA) per inelH4-Ardea. IlPUA satellite (spoke) presso il Comune di Ardea va ad aggiungersi al PUA-hub, già attivo da tempo presso il presidio di. “I due sportelli – spiega la Direzione del4 – prevedono l’erogazione di prestazionie intese come un intervento organico, multidimensionale, atto a prevenire, eliminare o ridurre il bisogno sociale e/o le sue conseguenze. Il PUA si caratterizza per un approccio relazionale di ascolto attivo in ...