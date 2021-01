Napoli, Bagni: «Manca il carattere. Osimhen sarà l’uomo della svolta» (Di martedì 12 gennaio 2021) Salvatore Bagni ha parlato del momento di difficoltà del Napoli di Gennaro Gattuso Salvatore Bagni, storico ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del momento di difficoltà che sta attraversando la squadra di Gennaro Gattuso. «Il problema e? caratteriale, la squadra risente della Mancanza di un giocatore che sappia intervenire in campo e sappia scuoterla nei momenti di difficolta?. Ha ragione Gattuso: non esiste che dopo un episodio negativo i giocatori s’intimoriscano anziche? tirare fuori gli attribuiti. Il rientro di Osimhen, sicuramente. Stiamo parlando dell’acquisto piu? importante e, secondo me, indovinato perche?, vedrete, che i gol li fara?. Senza di lui sta Mancando la profondita?, il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Salvatoreha parlato del momento di difficoltà deldi Gennaro Gattuso Salvatore, storico ex calciatore del, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del momento di difficoltà che sta attraversando la squadra di Gennaro Gattuso. «Il problema e? caratteriale, la squadra risentenza di un giocatore che sappia intervenire in campo e sappia scuoterla nei momenti di difficolta?. Ha ragione Gattuso: non esiste che dopo un episodio negativo i giocatori s’intimoriscano anziche? tirare fuori gli attribuiti. Il rientro di, sicuramente. Stiamo parlando dell’acquisto piu? importante e, secondo me, indovinato perche?, vedrete, che i gol li fara?. Senza di lui stando la profondita?, il ...

100x100Napoli : Salvatore #Bagni si sofferma sul #Napoli. - sportli26181512 : #Radio Bagni: “Il Napoli cade sempre negli stessi errori, ieri Insigne ha mostrato insofferenza”: Bagni: “Il Napoli… - MondoNapoli : Bagni: 'Il Napoli aveva bisogno di questa vittoria. Osimhen e Petagna? Sono diversi. Su Ancelotti...' -… - ilnapolionline : Bagni: 'Forse ho giudicato male il Napoli. Gattuso non ha colpe di quanto accade' - - sscalcionapoli1 : Bagni: 'Gattuso non ha colpe per il rendimento della squadra, al Napoli manca quel quid in campo quando le cose van… -