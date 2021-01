Milan Torino LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 12 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Milan e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Torino si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Milan Torino 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Torino 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, ilvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,si affrontano nelvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Campionato 98-99, sorteggio integrale degli arbitri: vince il #Milan davanti alla Lazio, #Juventus 7^. Campionato 8… - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - yassine13880342 : RT @marco_ramiccia: ??Per #Meite si rimane fermi al momento ad un forte interesse del #Milan con l'idea(manifestata ad agenti e Torino) di p… - ras_il : RT @marco_ramiccia: ??Per #Meite si rimane fermi al momento ad un forte interesse del #Milan con l'idea(manifestata ad agenti e Torino) di p… -