“Ma stiamo scherzando?!”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci: è successo ieri sera, ma ai telespettatori non è andata giù. “Rischiano di ammalarsi tutti!” (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l’ex moglie di Flavio Briatore è rientrata nella casa dopo essere stata in vacanza per diversi giorni con il figlio Nathan Falco e l’ex marito. Elisabetta Gregoraci è una dei tanti Vip “scappati” dall’Italia per andare in vacanza a Dubai. L’ex signora Briatore, precisiamo, era a Dubai con il figlio e l’ex marito che negli Emirati Arabi ha degli interessi lavorativi. La polemica è scoppiata durante il periodo di Natale – Capodanno a causa dei numerosi infuencer che hanno avuto la possibilità di partire, in un periodo in cui c’è tanta gente obbligata a restare in casa e ad osservare le limitazioni per l’emergenza Coronavirus. La Gregoraci, sorridente e abbronzata, è tornata nella casa.



Il nuovo rientro di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l’ex moglie di Flavio Briatore è rientrata nella casa dopo essere stata in vacanza per diversi giorni con il figlio Nathan Falco e l’ex marito.è una dei tanti Vip “scappati” dall’Italia per andare in vacanza a Dubai. L’ex signora Briatore, precisiamo, era a Dubai con il figlio e l’ex marito che negli Emirati Arabi ha degli interessi lavorativi. La polemica è scoppiata durante il periodo di Natale – Capodanno a causa dei numerosi infuencer che hanno avuto la possibilità di partire, in un periodo in cui c’è tanta gente obbligata a restare in casa e ad osservare le limitazioni per l’emergenza Coronavirus. La, sorridente e abbronzata, è tornata nella casa.Il nuovo rientro diall’interno della casa del ...

matteosalvinimi : Daniele Capezzone: 'Il governo? È mezzanotte del 5 gennaio e le famiglie italiane non sanno cosa avverrà il 7. Ma s… - fandeglinutili : RT @borghi_claudio: Uè lazzaroni, cosa sono tutte le melensaggini che ho letto? Ma stiamo scherzando??? Qui non si molla un cazzo, nel caso… - Mauro55245449 : RT @borghi_claudio: Uè lazzaroni, cosa sono tutte le melensaggini che ho letto? Ma stiamo scherzando??? Qui non si molla un cazzo, nel caso… - ItalyRespect : RT @borghi_claudio: Uè lazzaroni, cosa sono tutte le melensaggini che ho letto? Ma stiamo scherzando??? Qui non si molla un cazzo, nel caso… - TON12432940 : RT @borghi_claudio: Uè lazzaroni, cosa sono tutte le melensaggini che ho letto? Ma stiamo scherzando??? Qui non si molla un cazzo, nel caso… -

Ultime Notizie dalla rete : stiamo scherzando «Già quattro morti per Covid nel 2021 Rispettate le regole o Caldarola sarà zona rossa» Cronache Maceratesi Bellugi: «Mi alleno per le protesi alle gambe amputate. Tornerò a camminare, dalla gente affetto e lacrime»

«Mi richiami tra mezz'ora. Sto facendo il mio allenamento quotidiano con il fisioterapista». Mauro Bellugi è subito spiazzante. Da quando, poco prima di Natale, ha ...

Bomba al Grande Fratello Vip: Giulia Salemi, flirt con Romagnoli? FOTO

Clamoroso colpo di scena nella casa del GFVip 5: a causa di un intervento dall'esterno, si diffonde la voce che la showgirl Giulia Salemi stia con il difensore e capitano del Milan Alessio Romagnoli, ...

«Mi richiami tra mezz'ora. Sto facendo il mio allenamento quotidiano con il fisioterapista». Mauro Bellugi è subito spiazzante. Da quando, poco prima di Natale, ha ...Clamoroso colpo di scena nella casa del GFVip 5: a causa di un intervento dall'esterno, si diffonde la voce che la showgirl Giulia Salemi stia con il difensore e capitano del Milan Alessio Romagnoli, ...