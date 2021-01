La Siria dopo un decennio di guerra civile può inascere dalle rovine? Il ruolo dei playmaker extraregionali (Di martedì 12 gennaio 2021) dopo ormai 10 anni di guerra civile, stando ai dati dell’” Osservatorio Siriano dei diritti umani” (un’organizzazione non governativa di base a Londra), nel 2020 sono state uccise in Siria “soltanto” 6800 persone, la cifra più bassa dal 2011. In totale, nel lungo e insanguinato decennio i morti sono stati 387000, dei quali 117000 civili innocenti, vittime di una guerra iniziata con una protesta studentesca e trasformatasi in breve tempo in una piccola “guerra mondiale” che ha visto in campo forze turche, iraniane, russe e americane, oltre ai contendenti “locali” e cioè l’esercito lealista di Bashar Al Assad e le varie milizie autoctone, dai curdi del nord est ai miliziani jihadisti di vario colore o estrazione. Vista l’importanza della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021)ormai 10 anni di, stando ai dati dell’” Osservatoriono dei diritti umani” (un’organizzazione non governativa di base a Londra), nel 2020 sono state uccise in“soltanto” 6800 persone, la cifra più bassa dal 2011. In totale, nel lungo e insanguinatoi morti sono stati 387000, dei quali 117000 civili innocenti, vittime di unainiziata con una protesta studentesca e trasformatasi in breve tempo in una piccola “mondiale” che ha visto in campo forze turche, iraniane, russe e americane, oltre ai contendenti “locali” e cioè l’esercito lealista di Bashar Al Assad e le varie milizie autoctone, dai curdi del nord est ai miliziani jihadisti di vario colore o estrazione. Vista l’importanza della ...

Erdogan tende la mano all'Europa: “Possiamo tornare al dialogo”

Forte anche del suo peso in molte partite cruciali, dalla Siria ai migranti, dalla Libia al Caucaso, Erdogan torna ora a tendere la mano.

