Inter-Juve, Schillaci: 'Alla Juve serve qualità in mezzo. Eriksen? Non capisco' (Di martedì 12 gennaio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie Gasport 12 gennaio 2021 (modifica il 12 gennaio 2021 - 08:26) Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie Gasport 12 gennaio 2021 (modifica il 12 gennaio 2021 - 08:26)

LaStampa : Juve, Dybala fuori 3 settimane. McKennie prova a recuperare per l'Inter - pisto_gol : I tifosi del Milan dovrebbero essere contenti di aver visto contro la Juve il più bel Milan delle ultime giornate,… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - FrancoBonanno62 : @FcInterNewsit Per la Juve non è un problema. Ha tre squadre intere a disposizioni. Perciò non c'è da lamentarsi se… - broderofdeworld : Quel ? di @orsifernando ha appena detto a Radioradio che il Napoli ha la rosa più forte del campionato, forse secon… -