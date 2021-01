“Immunità di gregge? Forse nel 2022, forse mai” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Un’Immunità di gregge si raggiunge quando si raggiungono determinati numeri” di copertura vaccinale, “e non sappiamo ancora esattamente quali sono questi numeri nel senso che non c’è stato ancora nessun posto al mondo dove è stato raggiunto questo obiettivo. Per riuscire ad avere una situazione tranquilla nei confronti di questo virus dovremmo riuscire ad avere una campagna di vaccinazione di grande efficacia a livello mondiale, cosa che è abbastanza improbabile si possa ottenere entro il 2021 e forse nemmeno entro il 2022 e forse anche mai, per come stanno le cose adesso”. Lo ha spiegato ad ‘Agorà‘ su Rai3 Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, facendo chiarezza su quanto dichiarato ieri da esperti ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Un’disi raggiunge quando si raggiungono determinati numeri” di copertura vaccinale, “e non sappiamo ancora esattamente quali sono questi numeri nel senso che non c’è stato ancora nessun posto al mondo dove è stato raggiunto questo obiettivo. Per riuscire ad avere una situazione tranquilla nei confronti di questo virus dovremmo riuscire ad avere una campagna di vaccinazione di grande efficacia a livello mondiale, cosa che è abbastanza improbabile si possa ottenere entro il 2021 enemmeno entro ilanche mai, per come stanno le cose adesso”. Lo ha spiegato ad ‘Agorà‘ su Rai3 Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, facendo chiarezza su quanto dichiarato ieri da esperti ...

