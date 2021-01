Il particolare meteorite Cavezzo e il primo studio a riguardo

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Lo spazio è indubbiamente ricco di tesori e meraviglie. Basti pensare alle galassie, ai buchi neri, alla vita, ai pianeti, alle stelle e così via. Ci sono particolari fenomeni spaziali capaci però di farci “toccare con mano” lo spazio, parliamo dei meteoriti. Di recente unoaffascinante ha spiegato molte cose su unmolto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La più antica roccia terrestre in un masso lunare La NASA testa veicoli spaziali con propulsori ad acqua Esopianeti: ecco il mistero del pianeta scomparso Cometa P67 e la suastruttura L’esopianeta extrasolare ultra caldo, ecco l’incredibile Ltt 9779b Beta Pictoris C e la prima immagine diretta di un esopianeta