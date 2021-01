I gestori degli impianti di sci, "Apriamo solo con la mobilità tra le regioni" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - “Senza la mobilità tra regioni è inutile aprire, tenere aperti gli impianti solo per i residenti non vale la pena. Non si apre il 18? Il Governo ce lo dica. Per il momento ci sono solo voci, tra esse anche quelle importanti del ministro Speranza. Questa incertezza totale è una mancanza di rispetto per tutta la nostra filiera”. Lo dice all'AGI, Valeria Ghezzi presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari parlando sull'ormai quasi certo slittamento ulteriore della stagione sciistica in Italia. Aprire solo per i residenti aumenta le perdite “Causa la mancata apertura a dicembre abbiamo già perso 600.000 euro e adesso dico, attenzione a non aprire solo per i residenti e quindi aggravare le perdite”, ha precisato Ghezzi. L'annullamento della stagione turistica invernale peserà al mondo della montagna un ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - “Senza latraè inutile aprire, tenere aperti glisolo per i residenti non vale la pena. Non si apre il 18? Il Governo ce lo dica. Per il momento ci sono solo voci, tra esse anche quelle importanti del ministro Speranza. Questa incertezza totale è una mancanza di rispetto per tutta la nostra filiera”. Lo dice all'AGI, Valeria Ghezzi presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari parlando sull'ormai quasi certo slittamento ulteriore della stagione sciistica in Italia. Aprire solo per i residenti aumenta le perdite “Causa la mancata apertura a dicembre abbiamo già perso 600.000 euro e adesso dico, attenzione a non aprire solo per i residenti e quindi aggravare le perdite”, ha precisato Ghezzi. L'annullamento della stagione turistica invernale peserà al mondo della montagna un ...

