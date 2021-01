Ghirelli | “Ci aspettano anni difficili e sfide importanti | usare la testa e restare compatti”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Francescoè stato confermato alla presidenza della Lega Pro ottenendo 49 voti. Al suo fianco, Luigi Ludovici e Marcel Vulpis che, in qualità di vicepresidenti, lo sosterranno nel prossimo quadriennio lavorando ad obiettivi strategici, a partire dalla sostenibilità dei club di Serie C e la riforma dei campionati. Accanto alla nuova squadra, un Consiglio Direttivo completamente rinnovato. Questi gli esiti dell’Assemblea Elettiva di Lega Pro, che è stata aperta dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. “Quella di oggi è una giornata importante, dedicata al dialogo e al confronto e celebrata in un momento complesso. Il calcio vive gli stessi problemi del Paese, dal punto di vista economico, sociale e anche sanitario, ma con responsabilità ha dimostrato di avere un ruolo determinante nel progetto generale di ripresa e di rilancio dell’Italia da uno dei periodi ...