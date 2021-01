Frutti di mare bloccati alla dogana e scaffali vuoti nei supermercati: gli effetti di Brexit in Uk (Di martedì 12 gennaio 2021) È stata scacciata l’ipotesi del no deal, ma l’accordo raggiunto in extremis dal governo di Boris Johnson con Bruxelles non ha evitato le conseguenze della Brexit – temporanee o meno che siano -, che affiorano sempre più evidenti nel Regno Unito sotto forma d’intoppi di vario genere, tra verifiche e documenti doganali ancora da digerire, cambiamenti strutturali e qualche dispetto incrociato. A colpire sono soprattutto gli scaffali vuoti dei supermercati in alcune aree del Paese, specie in Irlanda del Nord, visto che alcuni beni alimentari d’importazione europea sono rimasti fermi per ore in attesa di controlli. Ci sono i quintali di Frutti di mare bloccati alla dogana francese, i sandwich al prosciutto confiscati ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) È stata scacciata l’ipotesi del no deal, ma l’accordo raggiunto in extremis dal governo di Boris Johnson con Bruxelles non ha evitato le conseguenze della– temporanee o meno che siano -, che affiorano sempre più evidenti nel Regno Unito sotto forma d’intoppi di vario genere, tra verifiche e documentili ancora da digerire, cambiamenti strutturali e qualche dispetto incrociato. A colpire sono soprattutto glideiin alcune aree del Paese, specie in Irlanda del Nord, visto che alcuni beni alimentari d’importazione europea sono rimasti fermi per ore in attesa di controlli. Ci sono i quintali didifrancese, i sandwich al prosciutto confiscati ai ...

Le autorità olandesi nei giorni scorsi hanno confiscato ad un camionista inglese persino alcuni panini al prosciutto. Ecco perché ...

Il dopo Brexit presenta i primi conti su scaffali britannici

Restano per il momento scongiurati gli ingorghi stradali in prossimità della Manica, ma giorno dopo giorno le conseguenze della Brexit – temporanee o meno che siano – affiorano sempre più evidenti nel ...

