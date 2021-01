Final Fantasy VII Remake per PS5 potrebbe essere annunciato molto presto (Di martedì 12 gennaio 2021) Final Fantasy VII Remake farà il salto su PlayStation 5 in futuro e un annuncio potrebbe arrivare già il prossimo mese. Navtra, membro di ResetERA, che si è dimostrato estremamente affidabile lo scorso anno per quanto riguarda i rumor su Final Fantasy XVI, ha rivelato che la versione PlayStation 5 del gioco e un nuovo Life is Strange saranno annunciati presto, subito dopo il reveal della prossima espansione di Final Fantasy XIV. "Gli annunci si stanno accumulando. Avremo la rivelazione della prossima espansione di FFXIV il mese prossimo e FFVII Remake per PS5 e Life is Strange 3 dovrebbero essere presto disponibili". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021)VIIfarà il salto su PlayStation 5 in futuro e un annuncioarrivare già il prossimo mese. Navtra, membro di ResetERA, che si è dimostrato estremamente affidabile lo scorso anno per quanto riguarda i rumor suXVI, ha rivelato che la versione PlayStation 5 del gioco e un nuovo Life is Strange saranno annunciati, subito dopo il reveal della prossima espansione diXIV. "Gli annunci si stanno accumulando. Avremo la rivelazione della prossima espansione di FFXIV il mese prossimo e FFVIIper PS5 e Life is Strange 3 dovrebberodisponibili". Leggi altro...

