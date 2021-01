Covid, Renzi Persevera: “Vaccino a Tutti gli Insegnanti in 7 Giorni” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “In una settimana Vaccino a Tutti gli Insegnanti per un pronto ritorno in classe. Mi sconvolge che le scuole siano chiuse, io le volevo aperte già da aprile”. Queste le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante un’intervista su Rai 3 a Carta Bianca dove ha parlato dell’attuale situazione politica italiana, ma non Leggi su youreduaction (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “In una settimanagliper un pronto ritorno in classe. Mi sconvolge che le scuole siano chiuse, io le volevo aperte già da aprile”. Queste le parole di Matteo, leader di Italia Viva, durante un’intervista su Rai 3 a Carta Bianca dove ha parlato dell’attuale situazione politica italiana, ma non

RaffaeleFitto : Quello che sta accadendo fra #Renzi e #Conte è imbarazzante, ma se @FratellidItalia chiede di andare a votare è IRR… - VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - lucatelese : Solo Renzi poteva avere la bella pensata di aprire una crisi in pieno Covid. - bersani_piero : Cartabianca rai3 bravissimi Galli e Grisanti siamo combinati male non solo con il covid ma anche nella politica responsabilità di Renzi. - pierini1970 : @diMartedi @concitadeg Ecco si..certo ...se non c’era il Covid Conte cadeva a febbraio scorso....se Renzi voleva i… -