Come usare Whatsapp senza numero di cellulare (Android e iOS) (Di martedì 12 gennaio 2021) Sebbene sia necessario utilizzare un numero di telefono per registrarsi nella chat di messaggistica più famosa al mondo si può anche usare Whatsapp senza numero di telefono oppure utilizzando un numero che non sia il tuo personale. La privacy è una delle ragioni principali per cui potresti non voler condividere il tuo normale numero di telefono su Whatsapp. Ad esempio, se non vuoi essere infastidito dalle persone dopo un solo appuntamento, o semplicemente perché ti piace tenere separate le diverse parti della tua vita. Fortunatamente, ci sono modi per accedere a Whatsapp senza utilizzare il numero collegato alla tua scheda SIM. Whatsapp: nuova politica sulla privacy, devi condividere ... Leggi su pantareinews (Di martedì 12 gennaio 2021) Sebbene sia necessario utilizzare undi telefono per registrarsi nella chat di messaggistica più famosa al mondo si può anchedi telefono oppure utilizzando unche non sia il tuo personale. La privacy è una delle ragioni principali per cui potresti non voler condividere il tuo normaledi telefono su. Ad esempio, se non vuoi essere infastidito dalle persone dopo un solo appuntamento, o semplicemente perché ti piace tenere separate le diverse parti della tua vita. Fortunatamente, ci sono modi per accedere autilizzare ilcollegato alla tua scheda SIM.: nuova politica sulla privacy, devi condividere ...

