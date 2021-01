Buco Ozono sparito Effetti sulla nostra quotidianità

(Di martedì 12 gennaio 2021) Alla fine di dicembre ildell’dell’Antartide è tornato a chiudersi. Nel 2020 ildell’era tornato d’attualità, in quanto aveva raggiunto una grandezza eccezionale, a causa di condizioni meteorologiche favorevoli alla distruzione dello strato d’. Quando si parla didell’si fa riferimento ad un assottigliamento ciclico dello strato d’in stratosfera, tra i 10 e i 50 chilometri d’altitudine. Tale strato costituisce un importantissimo schermo protettivo dai raggi solari più dannosi per lapelle. Ildell’è stato eccezionale nel 2020, ma ora si è richiusoIldell’2020 era cresciuto rapidamente da metà ...

SkyTG24 : Dopo 40 anni si è 'finalmente chiuso' il buco dell'ozono in #Antartide. L’Omm ricorda che 'è stato il buco più dura… - fattoquotidiano : Si è chiuso il buco dell’ozono sopra l’Antartide: “Era il più grande e profondo degli ultimi quarant’anni” - Agenzia_Ansa : Il buco dell'#ozono antartico da #record del 2020 si è chiuso alla fine di dicembre. Lo comunica l'organizzazione m… - sovranista375 : RT @Corvonero75: Arriverà la glaciazione! Il petrolio finirà! Il buco dell'ozono ci lesserà tutti! L' Amazzonia scomparirà tra pochissimo!… - AndreaFarinet : RT @pubbliprogresso: Dopo 40 anni gli scienziati della World Meteorological Organization hanno dichiarato che si è 'finalmente chiuso' il b… -

Ultime Notizie dalla rete : Buco Ozono

Si è chiuso con ritardo il buco nell'ozono sovrastante l'Antartide. Aveva raggiunto dimensioni record sia per ampiezza che per profondità.Capolavori senza tempo. Sarà un 2021 di compleanni importanti in casa Disney: riguardano tre grandi classici molto amati in tutto il mondo. Gianni Maritati ...