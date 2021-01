Airbnb impedisce ai violenti di Capitol Hill di alloggiare a Washington per l’insediamento di Biden

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 gennaio 2021)annuncia tramite una nota ufficiale che tutte le prenotazioni nell’area diD.C. fatte a nome di persone violente e terroristi sono state cancellate e che a questi individui non sarà permesso ottenere un alloggio in vista deldi Joeil prossimo 20 gennaio. I criteri secondo i quali alle persone verrà impedito di prenotare un alloggio a Washinton tramite la celebre applicazione, venendo anche bannate, sono sono stati resi noti dall’azienda stessa in un piano di sette step. Today we’re announcing a 7-step plan to help build trust and assist with protecting our community of hosts and guests in the greater, D.C. area as we approach the Presidential Inauguration.https://t.co/vRw7FTOpOK —(@) January 12, 2021 ...