Vaccino, entro stasera in arrivo in Puglia altre 30mila dosi (Di lunedì 11 gennaio 2021) BARI – Entro stasera in Puglia arriveranno altre 27 scatole di vaccino. Lo conferma alla Dire l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, specificando che ogni box conterrà 195 fiale da ognuna delle quali si ricavano sei dosi. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) BARI – Entro stasera in Puglia arriveranno altre 27 scatole di vaccino. Lo conferma alla Dire l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, specificando che ogni box conterrà 195 fiale da ognuna delle quali si ricavano sei dosi.

Agenzia_Ansa : #Covid, entro febbraio in Italia 764mila dosi di vaccino #Moderna #ANSA - JosSilvio14 : Vaccino, Arcuri: 'Entro la fine di marzo saranno vaccinati 6 milioni di italiani' - per raggiungere questo risultat… - EmilioBerettaF1 : A Pechino in fila per il vaccino cinese. 'Come possiamo non fidarci del nostro Paese?' Parte la 'guerra del popolo… - informatori_it : Asl #Salerno ha condiviso le modalità previste per la somministrazione del #vaccino #Covid agli Informatori. Necess… - chebbuo2 : Amore ti giuro che entro sera avrò lavato due terzi delle forchette... #vaccinazione #vaccino #arcuri -