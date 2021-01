Un altro lutto nel calcio: morto Christopher Maboulou, fatale un arresto cardiaco (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un nuovo gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Christopher Maboulou, ex calciatore del Bastia. E’ risultato fatale un arresto cardiaco, l’episodio si è verificato durante una partita con gli amici su un campetto della città di Montfermeil, alla periferia di Parigi. La notizia è stata confermata direttamente dal Bastia: “lo Sporting Club de Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, l’intero club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace”. La storia di Christopher Maboulou Christopher Maboulou è stato un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un nuovo gravissimoha colpito il mondo del: è, ex calciatore del Bastia. E’ risultatoun, l’episodio si è verificato durante una partita con gli amici su un campetto della città di Montfermeil, alla periferia di Parigi. La notizia è stata confermata direttamente dal Bastia: “lo Sporting Club de Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, l’intero club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace”. La storia diè stato un ...

Christopher Maboulou morto d'infarto durante una partita, aveva 30 anni. Calcio francese sotto choc

Lutto nel calcio francese. Christopher Maboulou, 30 anni, è morto stroncato da un infarto durante una partitella con gli amici: Maboulou giocava nel Thonon Evian, ma aveva un passato ad ...

