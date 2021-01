Serie C, Foggia-Juve Stabia 1-1: a Berardocco risponde Dell’Agnello. La classifica aggiornata (Di martedì 12 gennaio 2021) Uno a uno, è questo il risultato finale di Foggia-Juve Stabia, monday night del girone C di Serie C.Lega Pro, Ghirelli: “Serie C su Sky? Segno forte dal mercato che ci completa”Si sono divise la posta in palio le due compagini al Pino Zaccaria di Foggia: squadra di casa che pare sorpresa dall'atteggiamento volitivo degli ospiti nella prima frazione di gioco ed ad aggravare le cose è stato l'infortunio al 6' minuto dell'esperto Lorenzo Del Prete. Se il primo tempo è terminato con il parziale di 0-0 è stato sicuramente merito dello strepitoso e determinante Ermanno Fumagalli che, con i suoi interventi da felino, ha evitato alla Juve Stabia di sbloccare la partita. Nulla può poi quest'ultimo sul perfetto calcio di rigore trasformato dall'implacabile ... Leggi su mediagol (Di martedì 12 gennaio 2021) Uno a uno, è questo il risultato finale di, monday night del girone C diC.Lega Pro, Ghirelli: “C su Sky? Segno forte dal mercato che ci completa”Si sono divise la posta in palio le due compagini al Pino Zaccaria di: squadra di casa che pare sorpresa dall'atteggiamento volitivo degli ospiti nella prima frazione di gioco ed ad aggravare le cose è stato l'infortunio al 6' minuto dell'esperto Lorenzo Del Prete. Se il primo tempo è terminato con il parziale di 0-0 è stato sicuramente merito dello strepitoso e determinante Ermanno Fumagalli che, con i suoi interventi da felino, ha evitato alladi sbloccare la partita. Nulla può poi quest'ultimo sul perfetto calcio di rigore trasformato dall'implacabile ...

